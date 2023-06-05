Во Владимире суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, до смерти забившей своего...

Во Владимире суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, до смерти забившей своего знакомого.В отношении жительницы Владимира вынесено обвинительное заключение, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе следственных мероприятий установлено, что обвиняемая находилась в гостях у своего знакомого, где они вместе выпивали. После чего, между ними произошла ссора из-за того, что женщина отказалась принимать оказываемые ей знаки внимания.В результате конфликта обвиняемая нанесла сильные удары по голове приятеля. После того, как тот упал - стала избивать его ногами. Потерпевший начал оскорблять женщину, тогда злоумышленница нанесла ему ещё множество ударов по голове сначала ногой, а потом тяжелым предметом(акустической колонкой)Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия от тяжелой закрытой черепно–мозговой травмы.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владимира. Виновной может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.Фото pxfuel.com