Новое учебное заведение будет строиться по тому же проекту, что и школа №46 в Коммунаре, рассказали в мэрии. Сегодня, 5 июня , на строительной площадке начались подготовительные работы, на

Новое учебное заведение будет строиться по тому же проекту, что и школа №46 в Коммунаре, рассказали в мэрии. Сегодня, 5 июня , на строительной площадке начались подготовительные работы, на месте побывал глава города Дмитрий Наумов. Новая школа будет находится рядом с детским садом №19, что очень удобно для родителей нескольких детей разного возраста. Здание школы