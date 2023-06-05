Окончательный удар женщина нанесла акустической колонкой в деревянном корпусе, сообщили в прокуратуре. 15 февраля этого года обвиняемая пришла в гости к своему знакомому, он жил в одном из

Окончательный удар женщина нанесла акустической колонкой в деревянном корпусе, сообщили в прокуратуре. 15 февраля этого года обвиняемая пришла в гости к своему знакомому, он жил в одном из домов на улице Юбилейной. Они стали вместе выпивать, мужчина начал оказывать гостье знаки внимания. Женщина отказалась их принимать, возник конфликт. Обвиняемая два раза ударила поклонника по голове,