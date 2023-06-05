Мероприятие пройдёт в десятый раз.

Во Владимирской области 6 июня стартует юбилейная «Музыкальная экспедиция». Мероприятие пройдёт в десятый раз. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Музыканты во главе с заслуженным артистом страны Борисом Андриановым и руководителем Центра классической музыки Артёмом Маркиным дадут шесть концертов под открытым небом. Маршрут проложен по населённым пунктам, связанным с защитниками Отечества. Открытие состоится 6 июня в селе Кистыш, где сейчас создаётся Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса Александра Суворова.«В состав участников X «Музыкальной экспедиции» наряду с Борисом Андриановым и Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артёма Маркина вошли пианист Арсений Тарасевич-Николаев, скрипачи Павел Милюков, Гайк Казазян, Евгений Субботин, альтисты Александр Митинский и Андрей Усов, гитарист Роман Мирошниченко, певцы Анастасия Хорошева и Василий Хорошев», - пояснили в Белом доме.