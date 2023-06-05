Километровые пробки, оборванные провода и сорванные с домов кровли. В минувшие выходные Владимирскую область накрыл грозовой фронт. Жителям региона он принес немало проблем. Ветер был такой

Километровые пробки, оборванные провода и сорванные с домов кровли. В минувшие выходные Владимирскую область накрыл грозовой фронт. Жителям региона он принес немало проблем. Ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнем. Они падали на проезжую часть и перекрывали машинам путь. На некоторых участках загородных дорог водители стояли в заторе около часа. Так, например, оказались