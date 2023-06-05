Во Владимирской области будут судить водителя за гибель двух человек в ДТП. Следствием...

Во Владимирской области будут судить водителя за гибель двух человек в ДТП.Следствием установлено, что в январе пьяный житель Нижегородской области 2023 года мужчина в селе Борисоглеб сел пьяным за руль. Не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В котом, в результате ДТП два человека погибли, а здоровью третьего причинён тяжкий вред.Уголовное дело рассмотрит Муромский горсуд, виновному грозит до 15 лет.Фото: https://www.pxfuel.com