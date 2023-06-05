Во Владимирской области будут судить водителя за гибель двух человек в резонансом ДТП. В январе мы...

Во Владимирской области будут судить водителя за гибель двух человек в резонансом ДТП.В январе мы рассказывали, что в резонансной аварии (лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Шевроле» на 15 км автодороги «Муром-М7») погибли водитель и пассажир машины «Службы здоровья» Муромской городской больницы №3. Еще два человека с тяжелыми травмами попали в больницу, в том числе беременная жена погибшего водителя.Только в конце февраля она пришла в себя. К сожалению, врачам пришлось прервать ее беременность. Пострадавшая перенесла несколько операций. Кроме того, у нее были сломаны бедро и голень.Следствием установлено, что в январе пьяный житель Нижегородской области 2023 года мужчина в селе Борисоглеб сел пьяным за руль. Не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В которомм, в результате ДТП два человека погибли, а здоровью третьего причинён тяжкий вред.Уголовное дело рассмотрит Муромский горсуд, виновному грозит до 15 лет.