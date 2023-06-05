Во Владимирской области чиновники трёх сельских поселений привлечены к административной...
Во Владимирской области чиновники трёх сельских поселений привлечены к административной ответственности.
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения требований законодательства, а именно о порядке рассмотрения обращений жителей в администрациях сельских поселений.
В ходе проверки были выявлены нарушения сразу в четырёх сельских администрациях. Ответственные лица не соблюдали тридцатидневный срок, предусмотренный законом, на ответы жителям на те или иные вопросы.
Как итог: прокурором в адрес глав всех четырёх сельских администраций внесены представления, которые признаны обоснованными. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц местных администраций возбуждены 3 дела об административном правонарушении. Виновным назначено наказание в виде штрафов в размере 5 000 руб каждому.
Фото pxfuel.com