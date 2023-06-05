Их поместили под домашний арест.

Во Владимирской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службах регионального УМВД и ФСБ.Полиция задержала 34 и 28-летнего жителей Владимира. По версии следствия, они с целью сокрытия средств от налогов проводили банковские операции, не имея лицензии. Аферисты проворачивали свои махинации через счета подконтрольных фирм. Среди «клиентов» были как юридические, так и физические лица, с которых фигуранты брали по 10% за обналичку денег. Всего через свои компании они прокрутили более 100 млн рублей.В офисах организаций и домах подозреваемых проведен обыски, изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская отчётность. Мужчин поместили под домашний арест.