Все работы по восстановлению электроснабжения были завершены к вечеру 4 июня.

В выходные во Владимирской области из-за урагана было обесточено 215 населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Ситуацию с отключениями электричества обсудили во время оперативки под председательством Александра Авдеева. Перебои с энергоснабжением в субботу и воскресенье наблюдались в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. Без света остались болееНад устранением последствий стихии круглосуточно работали бригады энергетиков: 50 единиц техники и 117 человек.«Все работы были завершены к вечеру 4 июня», – доложил вице-губернатор Сергей Волков.