Во Владимирской области, на федеральной трассе М-8 загорелся автомобиль. Утром, 5 июня в...

Во Владимирской области, на федеральной трассе М-8 загорелся автомобиль.Утром, 5 июня в Александровском районе, на трассе М-8, 109 км загорелся автомобиль. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля, площадь пожара 5 квадратных метровИнформация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекаются 2 единицы техники, 4 человека личного состава.Фото МЧС России по Владимирской области