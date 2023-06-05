Иначе эту инфекцию называют болезнью Лайма. Это коварное заболевание, которое поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему человека. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в

Иначе эту инфекцию называют болезнью Лайма. Это коварное заболевание, которое поражает кожу, суставы, сердце и нервную систему человека. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в регионе зарегистрировано около 1000 случаев присасывания клеща к человеку. Больше всего укусов клещей – в Ковровском районе (156 случаев). Клещей, которых сняли с людей, исследуют в региональном центре гигиены и эпидемиологии.