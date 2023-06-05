Во Владимирской области, по требованию прокуратуры жители 9 квартир аварийного дома получили новое...

Во Владимирской области, по требованию прокуратуры жители 9 квартир аварийного дома получили новое жилье.Жители аварийного дома в Лакинске, наконец-то, празднуют новоселье. После пожара люди 9 месяцев жили без газа. Помогло вмешательство прокуратуры. Репортаж Веры Куликовой.Больше всех радуется новоселью сеттер Белый Бим Черное ухо. Обживает вместе с хозяйкой новую квартиру. В апреле Елена Акулепина вместе с семьей наконец смогла переехать из старого ветхого дома.Елена Акулепина, новосёл:- Он уже был аварийный. 9 месяцев без газа были. Нам отрезали после пожара одной из квартир.Это сейчас, когда все преграды пройдены, Елене кажется, что новую квартиру было получить очень просто. На самом деле, чтобы въехать в новое жилье жителям дома номер 37 по проспекту Ленина в Лакинске пришлось обойти множество инстанций. Дом, которому больше стал лет признали аварийным в 2019-ом. С тех пор жильцы стояли в очереди на переселение и по плану оно должно было состояться только в 2025-м. .Елена Акулепина, новосёл:- В прокуратуру, к Авдееву, прокуратура за нас в суд подавала.Елена говорит, что очень помогла Собинская межрайонная прокуратура. Если бы не активное ее участие, новоселье вряд ли бы состоялось. Представители надзорного ведомства и МЧС провели проверку соблюдения требований жилищного законодательства.Дмитрий Гаврилов, помощник прокурора г. Собинки:- В одной из квартир этого дома произошел пожар. В связи с чем сотрудниками газовой службы было отключено газовое оборудование, подключение данного газового оборудования повторно не представлялось возможным поскольку в данном доме отсутствуют вентиляционные каналы. В связи с чем это было одно из оснований обращения прокурора в суд.Кроме этого было официально установлено, что в доме номер 37 разрушена крыша, провисли лестничные проемы и нарушена электрическая проводка. Ее неисправность и стала причиной пожара в одной из квартир на первом этаже.Дмитрий Гаврилов, помощник прокурора г. Собинки:- По результатам проведенной проверки Межрайонной прокуратурой было принято решение с обращением в Собинский городской суд о немедленном отселении жильцов поскольку имелась реальная угроза обрушения дома.По решению суда, все 9 квартир дома были расселены. Собственники жилья получили компенсацию, а тем, кто жил по соцнайму предоставили квартиры.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.