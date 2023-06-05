Во Владимирской области, по требованию прокуратуры жители 9 квартир аварийного дома получили новое...
Во Владимирской области, по требованию прокуратуры жители 9 квартир аварийного дома получили новое жилье.
Жители аварийного дома в Лакинске, наконец-то, празднуют новоселье. После пожара люди 9 месяцев жили без газа. Помогло вмешательство прокуратуры. Репортаж Веры Куликовой.
Больше всех радуется новоселью сеттер Белый Бим Черное ухо. Обживает вместе с хозяйкой новую квартиру. В апреле Елена Акулепина вместе с семьей наконец смогла переехать из старого ветхого дома.
Елена Акулепина, новосёл:
- Он уже был аварийный. 9 месяцев без газа были. Нам отрезали после пожара одной из квартир.
Это сейчас, когда все преграды пройдены, Елене кажется, что новую квартиру было получить очень просто. На самом деле, чтобы въехать в новое жилье жителям дома номер 37 по проспекту Ленина в Лакинске пришлось обойти множество инстанций. Дом, которому больше стал лет признали аварийным в 2019-ом. С тех пор жильцы стояли в очереди на переселение и по плану оно должно было состояться только в 2025-м. .
Елена Акулепина, новосёл:
- В прокуратуру, к Авдееву, прокуратура за нас в суд подавала.
Елена говорит, что очень помогла Собинская межрайонная прокуратура. Если бы не активное ее участие, новоселье вряд ли бы состоялось. Представители надзорного ведомства и МЧС провели проверку соблюдения требований жилищного законодательства.
Дмитрий Гаврилов, помощник прокурора г. Собинки:
- В одной из квартир этого дома произошел пожар. В связи с чем сотрудниками газовой службы было отключено газовое оборудование, подключение данного газового оборудования повторно не представлялось возможным поскольку в данном доме отсутствуют вентиляционные каналы. В связи с чем это было одно из оснований обращения прокурора в суд.
Кроме этого было официально установлено, что в доме номер 37 разрушена крыша, провисли лестничные проемы и нарушена электрическая проводка. Ее неисправность и стала причиной пожара в одной из квартир на первом этаже.
Дмитрий Гаврилов, помощник прокурора г. Собинки:
- По результатам проведенной проверки Межрайонной прокуратурой было принято решение с обращением в Собинский городской суд о немедленном отселении жильцов поскольку имелась реальная угроза обрушения дома.
По решению суда, все 9 квартир дома были расселены. Собственники жилья получили компенсацию, а тем, кто жил по соцнайму предоставили квартиры.
Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.