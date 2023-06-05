Фестиваль “Музыкальная экспедиция” состоится уже в 10 раз. Он пройдет с 6 по 15 июня в разных районах области. Музыканты дадут 6 концертов в исторических местах региона. Исполнители во

Фестиваль “Музыкальная экспедиция” состоится уже в 10 раз. Он пройдет с 6 по 15 июня в разных районах области. Музыканты дадут 6 концертов в исторических местах региона. Исполнители во главе с заслуженным артистом России, виолончелистом Борисом Андриановым и руководителем владимирского Центра классической музыки Артёмом Маркиным откроют фестиваль 6 июня в селе Кистыш Суздальского района. Там