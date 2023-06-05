Трагедия едва не произошла в центре Александрова.

Во Владимирской области сотрудницы кафе спасли тонущего 14-летнего подростка. Трагедия едва не произошла в центре Александрова.На реке Серая школьники пытались при помощи магнита поднять со дна металл. Магнит запутался в водорослях, пытаясь достать его, один из ребят ушёл под воду.«Сотрудницы кафе «Дом пчеловода» Вероника Чистякова и Наталья Кириллова заметили, что ребёнку требуется помощь. Они перебежали через мост и вытащили парня из реки. Еще минута и он мог бы погибнуть», - рассказали коллеги из газеты .Начальник местного управления ГО и ЧС Александр Павлов поблагодарил девушек за подвиг. Теперь их представят к награде.