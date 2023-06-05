Во Владимирской области сотрудницы кафе спасли тонущего подростка. На реке Серая в центре...

Во Владимирской области сотрудницы кафе спасли тонущего подростка.На реке Серая в центре Александрова мальчишки пытались магнитом выудить со дна металлические предметы. Магнит запутался в водорослях. Высвобождая его, один из ребят стал тонуть.Неладное заметили сотрудницы выходящего на реку кафе «Дом пчеловода» и вовремя пришли на помощь. Вероника Чистякова и Наталья Кириллова перебежали мост и вытащили ребенка. Тем временем, Анастасия Кудряшова вызвала спасателей и «скорую". 14-летний пострадавший уже успел наглотаться воды, сообщила https://gazetanga.ruНачальник МКУ Управления ГО и ЧС Александровского района Александр Павлов выразил благодарность девушкам за неравнодушие, высокую гражданскую позицию, смелость, проявленную при спасении тонущего ребенка. Всех их планируется представить к награде.Фото https://www.pxfuel.com