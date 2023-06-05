Старт конкурсу даст Александр Авдеев 6 июня в ДК села Борисовское Суздальского района, сообщили в правительстве области. Основная задача конкурса – сплотить жителей сел и деревень для

Старт конкурсу даст Александр Авдеев 6 июня в ДК села Борисовское Суздальского района, сообщили в правительстве области. Основная задача конкурса – сплотить жителей сел и деревень для того, чтобы в дальнейшем они могли решать важные вопросы сообща. За годы проведения конкурса в нем приняли участие больше 420 сельских населенных пунктов. Обычно члены жюри объезжают конкурсные