Победитель получит 200 тысяч рублей.

Во Владимирской области вновь стартует смотр-конкурс «Самая красивая деревня». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Цель мероприятия – стимулировать жителей сёл и деревень к сплочённости и самоорганизации в решении актуальных проблем. За годы проведения конкурса в нём приняло участие более 420 населённых пунктов.Призовой фонд составляет: 30 тысяч рублей за третье место, 50 - за второе, 100 - за первое и 200 тысяч получает обладатель Гран-при. Жители сами определяют, на что их потратить.Напомним, что в прошлом году