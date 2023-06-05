Во Владимирской области устраняют последствия обрыва линий электропередачи после урагана. Июнь...

Во Владимирской области устраняют последствия обрыва линий электропередачи после урагана.Июнь разбушевался. На Владимирскую область в минувшие выходные обрушился ураганный ветер. Он пришёл вместе с грозой и мощным ливнем.Вот кадры дороги Владимир-Муром в Судогодском районе. Вдоль обочины- десятки поваленных деревьев. По сообщениям энергетиков региона, именно в Судогодском районе из-за шквалистого ветра и грозы были зафиксированы нарушения энергоснабжения. Аварийные бригады работали в круглосуточном режиме.Значительная часть повреждений была связана с падением на провода сорванных с домов кусков кровли, деревьев из-за пределов охранных зон линий электропередачи. Принесла непогода и похолодание, а также нетипичные осадки.Вот такой град выпал, к примеру, в Ковровском районе. Кадры сняты по дороге в Любец. Также крупный град выпал в Коврове и Камешковском районе. Самый крупный- практически размером с куриное яйцо. Эти фото июньских "погодных сюрпризов" из Подслушано Ковров. Ликвидацию последствий урагана сегодня утром обсудили на оперативном совещании в Белом Доме. Губернатор Александр Авдеев назвал произошедшее хорошей проверкой и для энергетиков. А также попросил муниципалитеты, пострадавшие от непогоды, подготовить для "Владимирэнерго" свои предложения по подготовке к зиме.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Те работы, которые делали по расчистке просек, по линиям электропередачи, которые требовали замены опор, замены проводов, вот это тоже проверка на срочность, только вот в летний период, соответственно надо посмотреть критически еще раз на состояние линий электропередачи- десяток, четвёрок и так далее и до конца лета подвести подготовку к зимнему периоду.