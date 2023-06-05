Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности. 34 и...

Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности.34 и 28-летний жители Владимирской области подозреваются в противоправной деятельности, связанная с неправомерным оборотом средств платежей, а также незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере.По версии следствия, двое мужчин, с целью сокрытия денежных средств от государственного финансового и налогового контролей осуществляли банковские операции, не имея специализированной лицензии. Общая сумма обналиченных денег превысила 100 миллионов рублей. Причем, за оказание услуг фигуранты оставляли себе не менее 10 процентов от суммы сделки.Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России при содействии УМВД России по Владимирской области.В ходе обыска, в офисах и местах жительства у обвиняемых изъята компьютерная техника, электронные цифровые подписи, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Фото pxfuel.com