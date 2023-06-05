С начала года прокурорами выявлено 748 нарушений в сфере обращения с отходами.

Во Владимирской области все регоператоры массово нарушают графики вывоза мусора. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.С начала года прокурорами выявлено 748 нарушений в сфере обращения с отходами, внесено 87 протестов и 215 представлений, в суды направлено 124 иска, наказаны 32 человека.«Несоблюдение региональными операторами графиков вывоза отходов актуально для всех зон», - подчеркнули в надхорном ведомстве.В частности, несвоевременный вывоз ТКО зафиксирован во Владимире, Александровском, Ковровском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах.«Приняты меры реагирования», - резюмировали в облпрокуратуре.