Всего за неделю от укусов клещей пострадали 204 человека.

Во Владимирской области выявлено 5 случаев клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 204 человека (59 детей). С начала года в больницы обратился 931 житель (251 - дети). В лидерах: Ковровский, Муромски, Гусь-Хрустальный и Александровский районы, а также город Владимир.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у 5 членистоногих обнаружен иксодовый боррелиоз, а у двух - моноцитарный эрлихиоз человека.