За минувшую неделю 204 человека во Владимирской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей

За минувшую неделю 204 человека во Владимирской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших 59 детей.У пяти снятых с людей клещей выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, у двух – моноцитарный эрлихиоз человека. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.Всего в этом году из-за укусов клещей в больницы обратился 931 человек, в том числе помощь потребовалась 251 ребёнку. Чаще всего кровососы встречаются в Ковровском, Александровском, Муромском, Гусь-Хрустальном районах, а также во Владимире.