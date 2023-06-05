Жители Коврова засняли видео разгуливающих по центру города утят. Не пора ли сделать ливневки? В...

Жители Коврова засняли видео разгуливающих по центру города утят.Не пора ли сделать ливневки? В ковровской "подслушке" появилось видео разгуливающих по центру города утят.Утка и десять пернатых малышей, покинув лужу, бегут вдоль проезжей части. Ковровчане пишут, это "бригада по испытанию комфорта городской среды". Напомним, после недавних ливней, город оружейников местами затопило. Поток хлынул даже в подъезды и подвалы. Видимо, самое то для водоплавающих птиц, шутят местные.