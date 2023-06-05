В регионе продолжается реализация программы «50 на 50».

Жители Владимирской области получат более 7,3 млн рублей на благоустройство. В регионе продолжается реализация программы «50 на 50».В рамках проекта люди собирают половину средств в порядке добровольных пожертвований, а вторую часть доплачивает государство. Итоговую сумму тратят на воплощение в жизнь инициатив граждан.«Жители 30 муниципалитетов собрали более 7,3 млн рублей. Александр Авдеев подписал постановление о выделении ровно такой же суммы», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.