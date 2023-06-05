Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Жительнице Владимира грозит 15 лет за убийство пристававшего к ней приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В феврале текущего года обвиняемая находилась в гостях у своего знакомого в одном из домов на улице Юбилейная, где они вместе распивали спиртное. Мужчина, видимо, надеялся на близость, но дама отвергла оказываемые ей знаки внимания. Произошла ссора.Самец оказался слабее - получив несколько ударов по голове руками и ногами, он рухнул на пол. Лежа владимирец оскорбил собутыльницу, которая добила жертву деревянной акустической колонкой. Смерть пострадавшего наступила от закрытой черепно–мозговой травмы.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.