Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд. Обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы.

Жителя Мурома осудят за ДТП, в котором погибли два медработника. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.В январе текущего года пьяный мужчина сел за руль легковушки. В районе села Борисоглеб он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автомобиль, в котором находились трое человек. Водитель и врач Муромской горбольницы №3 погибли. В автокатастрофе также пострадала беременная жена первого. Ребёнка спасти не удалось.Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд. Обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы.