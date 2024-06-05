Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

18-летний парень сбил пенсионерку в центре Владимира. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.Происшествие случилось вчера, 4 июня, около 15:00 рядом с домом №3 по Ерофеевсвкому спуску. Водитель «ВАЗа» двигался по Муромской улице и не стал снижать скорость перед пешеходным переходом.Перед самой «зеброй» остановилось «Пежо», чтобы пропустить пешехода. В него молодой человек и врезался, а после удара выехал на встречную полосу, где сбил женщину 1953 года рождения. Пострадавшая госпитализирована, а по факту ДТП проводится проверка.