6 июня 2024 года на четырех улицах во Владимире будет полностью остановлена подача газа...

6 июня 2024 года на четырех улицах во Владимире будет полностью остановлена подача газаАдминистрация города Владимира сообщает, что в связи с производством работ на газопроводе низкого давления 6 июня с 09.00 до 16.00 будет полностью остановлена подача газа по адресам:- ул. Кирова, 6, 8, 8А, 10- ул. Горького, 55, 57- ул. Мира, 15, 17, 19, 21- ул. Верезинская, 7, 7А, 9В, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27А, 29, 31.Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.Фото: администрация города Владимира