Об этом сообщили представители компании.

Александр Марков возглавил Александровский филиал «Владимиртеплогаза». Об этом сообщили представители компании.С 2014 до 2016 года мужчина руководил комитетом по управлянию муниципальным имуществом администрации муниципалитета. В феврале 2017 года Марков уже возглавлял ООО «Теплоэнерго» и ООО «Теплосеть». Организации занимались горячим водоснабжением в Карабаново. Также он успел руководить в МУП «АТС», а с октября 2021 года занимал руководящую должность в МУП «Возрождение».