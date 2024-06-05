Бывшего мастера «Т Плюс» обвинили в смерти рабочего по неосторожности из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Трагедия произошла 3 марта 2021

Бывшего мастера «Т Плюс» обвинили в смерти рабочего по неосторожности из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Трагедия произошла 3 марта 2021 года у дома №26 на улице Луначарского. Там проводились работы на тепловых сетях. Как установили следствие и суд, бывший мастер коммунальной организации, который руководил процессом, допустил к работам повышенной опасности находящегося в