Делегация Владимирской области принимает участие в Петербургском международном экономическом...

Делегация Владимирской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форумеВ северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум. Он стал 27-ым по счёту. Участие в работе форума принимает делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым.За эти годы форум завоевал статус ведущей экономической площадки мира. С 2006 года он проходит по патронатом и при личном участии Президента Российской Федерации.С приветствием к участникам, организаторам и гостям на официальном сайте форума обратился Владимир Путин. По словам главы государства, тема нынешней встречи на берегах Невы - "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста" - особенно значима.Россия открыта для конструктивного диалога. Принципы равноправия - фундамент работы БРИКС, в котором наша страна председательствует в этом году.Форум дает возможность экономического продвижения и для регионов страны.В культурно-выставочном центре "Экспофорума" Владимирская область представит свой стенд. В рабочей программе губернатора Александра Авдеева - множество рабочих встреч и деловых переговоров. "Вести" будут рассказывать об итогах каждого дня форума для нашего региона.