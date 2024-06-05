Детский лагерь Икар посетила комиссия администрации Владимира Детские загородные лагеря...

Детский лагерь "Икар" посетила комиссия администрации ВладимираДетские загородные лагеря Владимира - "Дружба" и "Икар" - проходят последние проверки перед началом сезона. Сегодня приемку прошел Икар - там побывала комиссия администрации областной столицы. Слово - Кристине Ивановой.- Дети будут пребывать практически в домашних условиях...Но с загородным колоритом и видом на лес. Директор лагеря "Икар" показывает комиссии обновленные комнаты - в каждой по восемь спальных мест, тумбочки, шкаф. Практически везде всё новое. Остальная мебель тоже не старая, а, скорее, - с историей...Владимирский городской лагерь 66 год подряд готовится принять детей. В дирекции "Икар" с гордостью называют современным центром отдыха. И стараются соответствовать званию. В этом году здесь прошло большое косметическое обновление. Прихорошилась и местная столовая. Вплоть до меню - обещают бутерброды с красной рыбой.- У нас никогда не было собственной выпечки. В этом году она у нас появится.Освежить ремонт и закупить, например, эти новые столы, позволил миллионный грант. Его "Икар" получил в прошлом году вместе со званием лучшего загородного лагеря региона. И более двух с половиной миллионов на подготовку лагерей к сезону выделили из бюджета.Еще одно обновление года - четвертая смена. 10 дней.Наталья Куликова - и.о. директора детско-юношеского центра отдыха "Икар":- В этом году она проходит у нас под названием "профуспех, культурный ход" и будет посвящена знакомству детей с миром профессий сферы культуры и искусства.Квизы, квесты, встречи с интересными людьми. С досугом проблем не будет, - обещают в "Икаре". С безопасностью тоже, - уверяют здесь. Всюду камеры, по периметру ЧОП, тревожные кнопки подключены.Юрий Воробьёв - зам.начальника управления территориальной безопасности и муниципального контроля администрации г. Владимира:- Проверяли, как срабатывает тревожная сигнализация МЧС. Сигнал доходит, оператор сообщает - детишки под контролем.Удовлетворило комиссию и заключение Роспотребнадзора по воде: все в норме. Замечаний к лагерю нет. В любом случае, еще есть время исправить небольшие недочеты.Елена Запруднова - заместитель главы администрации г. Владимира:- С восьмого числа, я думаю, смена откроется, и заедут 350 деток на отдых, на интересное времяпрепровождение.Этим летом в лагерях запланировано 6 тематических смен для 2100 детей и подростков. Первая смена в "Дружбе" откроется 7 июня, в "Икаре" - 8 июня.Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".