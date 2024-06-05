Сегодня в Москве проходит финал конкурса красоты среди замужних дам «Миссис Россия Мира». Владимирскую область представляют девять прекрасных женщин, которые стали победительницами

Сегодня в Москве проходит финал конкурса красоты среди замужних дам «Миссис Россия Мира». Владимирскую область представляют девять прекрасных женщин, которые стали победительницами регионального конкурса «Мисс и Миссис Владимирская земля». Среди представительниц 33-региона: Чомаева Анна, Новикова Вероника, Трифонова Арина, Шалина Виктория, Манкова Вероника, Крылова Наталья, Аникина Наталья, Лескина Валерия и Фарбун Юлия. Конкуренция у участниц серьезная –