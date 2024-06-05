Об этом рассказали сотрудники Правительства области в официальном телеграм-канале.

До конца года во Владимирской области планируется отремонтировать 51 дорожный объект. Об этом рассказали сотрудники Правительства области в официальном телеграм-канале.«На сегодняшний день полностью завершён ремонт на 7 объектах: в Меленковском, Кольчугинском, Юрьев-Польском, Селивановском и Судогодском районах, в Александрове и почелке Ставрово. На 28 объектах работы ведутся», – пишут представители власти.Всего регион получил на эти цели полтора миллиарда рублей. На эти средства власти приведут в порядок 25 региональный дорог и 26 местных. Общая протяжённость составит более 80 километров. Контракты уже заключены.