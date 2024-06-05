Дожди и грозы: ливневки во Владимире не справляются с водной стихией В регионе продолжают...

"Дожди и грозы": ливневки во Владимире не справляются с водной стихиейВ регионе продолжают бушевать ливни и грозы. И в областном центре на некоторых улицах буквально разлилось море. Ливнёвки не справляются, и жители испытали все прелести водной стихии. Кого затопило - расскажет Мария Артес.Заплыва новенькая "Лада"" не выдержала. Отечественный автомобиль пенсионеры Людмила и Николай Солдатовы купили 2 недели назад. И меньше всего мечтали искупать машину. Поворот с Лыбедской магистрали на улицу Гороховую - оказался для них роковым. В ливень и град супруги застряли прямо посередине "дорожного моря".Людмила Солдатова, жительница г. Владимира:- Как только въехали, мы сразу сели в эту лужу. И, короче, машина сразу заглохла. Моментально заглохла. У нас залило все там. Сиденья, все-все-все.На подмогу приехали сотрудники водоканала. Машину вытащили, воду откачали. А инспекторы ДПС вынесли вердикт - двигатель получил гидроудар. Очевидец Алексей Шевокин уверен: проблема - не одного дня и года. Дорогу вдоль Гороховой затапливает регулярно.Алексей Шевокин, очевидец:- Мы просили, чтобы не так активно вырубали, чтобы оставили эти зеленые насаждения, которые препятствуют эрозии. Нас, к сожалению, не послушали. Мы уже сейчас написали письмо в администрацию. Пока ответа не получили.Ливневые канализации обслуживает муниципальный водоканал. Ежегодно планово проверяют состояние труб и прочей инфраструктуры. В городской администрации говорят: виною всему - природный фактор. Июнь уже побил "водные" рекорды. Людей просят быть осторожными в непогоду.Алексей Алекин, начальник отдела взаимодействия со СМИ горадминистрации г. Владимира:- Вчера за 2 часа выпало в 12 раз больше осадков, чем за предыдущие сутки. Количество выпадших осадков за 2 часа - одна седьмая месячной нормы. Это очень много.С "наводнением" борется и центр современного искусства. Первый этаж "Флигеля" - здание историческое, доходный дом 1858-ого года постройки - затапливает регулярно. Спасаться приходится подручными средствами, сооружая вот такие импровизированные дамбы.Артем Козлов, администратор центра современного искусства "Флигель":- Вода проходит прямо здесь, по коридорам. Заливает дальше уже следующий зал, боремся мы с этим традиционными способами: тряпками, швабрами, ведрами. Черпаем ведра. Выливаем на улицу. Таким образом, мы боремся с наводнениями.Тротуаром на Девической предстоит серьёзно заниматься, - признаёт город. Нужны серьезные работы по благоустройству. Нынешняя конструкция тротуара просто неспособна сдержать потоки воды. Обеспечить водоотвод на одной из исторических улиц власти Владимира намерены в течение лета.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".