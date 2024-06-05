Двое парней (21 год и 22 года) напали на мужчину, которого ранее просили купить сигареты. Молодые меленковские гопники попали под уголовное дело о хулиганстве, рассказали в пресс-службе УМВД по

Двое парней (21 год и 22 года) напали на мужчину, которого ранее просили купить сигареты. Молодые меленковские гопники попали под уголовное дело о хулиганстве, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Все произошло в феврале. Подвыпившие парни стояли у одного из общежитий. Один из ребят потребовал у проходящего мимо 37-летнего мужчины сигарету. На свою беду тот