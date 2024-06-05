Об этом сообщают представители регионального Управления МЧС.

Из-за детской шалости при пожаре погиб 35-летний мужчина в Кольчугино. Об этом сообщают представители регионального Управления МЧС.Трагедия произошла сегодня, 5 июня, днём. В 12:58 на пульт диспетчера поступил вызов о возгорании, спасатели сразу же двинулись по адресу: микрорайон Белая Речка, улица Школьная, 3. Пожарные спасли пострадавшего мужчину, который находился у входа в квартиру. В последствии он погиб.На момент возникновения пожара мужчина косил траву, дома оставались четверо детей: 13, 3, 2 лет и 5-месячный малыш. Всего в семье семь детей. Чтобы ликвидировать пожар, пришлось привлечь 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Происшествием уже заинтересовался Следственный комитет Владимирской области.«Проведен осмотр места происшествия, в настоящее время назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление точной причины возгорания и других обстоятельств произошедшег», – рассказали в СУ СК.