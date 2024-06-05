Ленинский районный суд города Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении воспитательницы,...

Ленинский районный суд города Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении воспитательницы, ударившей ребенкаЗаместителем прокурора города Владимира утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего работника дополнительного образования Центра детского развития «Логосфера».Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, днём 2 апреля 2024 обвиняемая, занимая вышесказанную должность и являясь лицом, обязанным осуществлять соответствующий присмотр и уход за несовершеннолетними, умышленно ударила малолетнюю воспитанницу по ягодицам и по лицу.По результатам проведенного расследования вина в инкриминируемом преступлении нашла свое подтверждение."Женщина признает все обстоятельства произошедшего, однако считает, что жестокости к малолетней не проявляла, и ее действия были спровоцированы эмоциональным возбуждением на неподобающее поведение ребенка", - добавили в надзорном ведомстве.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владимира.