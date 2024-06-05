Ближайшие два месяца проспект Ленина во Владимире проведет в пробках. Начался дорожный ремонт. О работах сообщается в социальных сетях дорожно-строительной компании ВСК. Отремонтировать

Ближайшие два месяца проспект Ленина во Владимире проведет в пробках. Начался дорожный ремонт. О работах сообщается в социальных сетях дорожно-строительной компании ВСК. Отремонтировать планируется дорожное полотно на участке от Садовой площади до площади Победы. Из социальных сетей компании ООО ВСК В ночь с 5 на 6 июня 2024г. планируется начать работы по фрезерованию старого верхнего