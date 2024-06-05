Об этом сообщают сотрудники районной ветеринарной станции.

Очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружен в Ковровском районе. Об этом сообщают сотрудники районной ветеринарной станции.Так, вспышка заболевания обнаружилась в посёлке Малыгино. Всю продукцию запрещено реализовывать, а больные животные будут убиты в течение 15 дней.Лейкоз крупного рогатого скота – медленно протекающая хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, которая сопровождается поражением органов кроветворной системы.