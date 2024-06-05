Первый концерт Симфонической экспедиции на Сунгире откроет Василиса Маркина Первая...

Первый концерт "Симфонической экспедиции" на Сунгире откроет Василиса МаркинаПервая "Симфоническая экспедиция" во Владимирской области готовится к старту. Первый концерт - уже 6 июня - на Сунгире. Главный девиз фестиваля "Симфония природы и истории". Основной участник и движущая сила проекта - владимирский губернаторский симфонический оркестр. Вместе с знаменитым коллективом фестиваль откроет дочь маэстро Артёма Маркина - Василиса. О той, кто продолжает его дело - Мария Платанюк.Её движения плавны, уверены, точны...Сегодня Василиса Маркина достойно продолжает музыкальную династию. И дело отца. Репетиция с губернаторским оркестром - подготовка к "Симфонической экспедиции". Новому фестивалю, который задумывал заслуженный артист России - Артём Маркин, и который теперь носит его имя.Василиса за дирижерским пультом откроет первый концерт "Симфонической экспедиции" на Сунгире. Уникальной стоянке эпохи верхнего палеолита.Быть у штурвала - задача не из лёгких. Рулевой оркестра должен вести огромный корабль по волнам музыки. Корабль - он же живой организм, - единство ярких творческих индивидуальностей. Василиса - она и сама с опытом оркестранта, - прекрасно знает, каково это быть частью оркестра.Василиса Маркина, дочь маэстро Артема Маркина, ассистент дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Когда надо прерваться, когда еще можно работать. И я, как человек, который работал изнутри, - я всё это чувствую, понимаю.Стройность, строгость, гармония... А еще дисциплина, рабочая. По таким принципам работал сам Артём Маркин.Когда Артём Эдуардович создал губернаторский симфонический, его называли самым молодым дирижёром России. Сегодня это негласное звание - у Василисы. В свои 20 она доказала: есть и характер, и колоссальная внутренняя сила.Елена Маркина, директор Центра классической музыки:- Ей передался папин ген, за последние месяцы это проявляется все больше и больше. Ей пришлось повзрослеть очень быстро - в предлагаемых обстоятельствах.По словам Василисы Маркиной, отец задал ей ориентиры: и в творчестве, и в жизни. Абсолютный трудоголик, невероятно требовательный к себе, - этому он учил и дочь.Василиса Маркина, дочь маэстро Артема Маркина, ассистент дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Эту планку надо и удерживать, и, по возможности, - даже стараться поднимать, то, как это он делал постоянно. Постоянный процесс развития, улучшения, привлечения новых музыкантов в наш оркестр, новый интересный репертуар, интересные концерты, интересные гастроли.Василиса рассказывает: ей и папе было интересно вместе. Артем Эдуардович был не просто отцом, а хорошим другом. Вместе обсуждали фильмы - пересмотрели всего Тарковского, читали книги из огромной семейной библиотеки. О центре классической музыки Василиса говорит просто: родные стены, дом.Василиса Маркина, дочь маэстро Артема Маркина, ассистент дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Я с детства сначала ходила на концерты, когда была совсем маленькая. Слушала концерты симфонической музыки, хоровой и камерной музыки, в том числе, - когда приезжали разные солисты, мировые звезды. С детства я была и на репетициях, и принимала участие, как артист.Артём Маркин ушел из жизни в марте этого года. Ему было всего 54. Многое сделал, еще больше планировал. Ушёл, как говорят о людях такого масштаба, - на взлёте.6 июня - дата юбилейная и памятная. "Симфоническая экспедиция" открывается в день 55-летия со дня рождения маэстро. В альбомах - семейные снимки и драгоценные воспоминания. О минутах счастья, искреннего общения. Учитывая то, что мастер всегда "растворялся" в музыке.Василиса Маркина, дочь маэстро Артема Маркина, ассистент дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра:- На этих снимках я, пятилетняя, изображаю своего папу. Во дворе своего дома. Мама меня фотографировала, изображаю папу дирижирующего.Ее путь, похоже, был предопределен. Сегодня Василиса - студентка Санкт-Петербургской консерватории. Ее учитель - профессор Владимир Альтшулер. Ныне приглашенный главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра.Дочь маэстро Маркина подчеркивает: один из главных уроков Артема Эдуардовича - ничего не бояться. Просто любить своё дело. Безмерно. Работать на совесть. Постоянно совершенствоваться. Это дарит человеку крылья. И ощущение полёта.Василиса Маркина, дочь маэстро Артема Маркина, ассистент дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Для меня папа, конечно, всегда был супергероем, примером, как надо жить, как надо работать...Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".