Первый зампрокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала, сколько выпускников детдомов...

Первый зампрокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала, сколько выпускников детдомов получат квартирыВ 2024 году в областной казне предусмотрены дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот.Сколько выпускников детдомов получат положенные по закону квартиры? Для чего в казенных учреждениях устанавливают "ящики прокурора"? И как надзорное ведомство контролирует условия летнего отдыха юных жителей региона?Эти темы "Вести" обсудили с Юлией Калистовой - первым заместителем прокурора Владимирской области. С ней беседовала Мария Платанюк.