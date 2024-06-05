Ни одно муниципальное образование области не отчиталось Роспотребнадзору о результатах экспертизы воды и пляжного песка. Таким образом, купальный сезон до сих пор не может быть открытым. В

Ни одно муниципальное образование области не отчиталось Роспотребнадзору о результатах экспертизы воды и пляжного песка. Таким образом, купальный сезон до сих пор не может быть открытым. В Роспотребнадзоре объяснили, что отдыхать на водных объектах возможно только при наличии заключения о соответствии водного объекта санэпидем нормам. Такое заключение муниципалитеты получают после предоставления документов о том, что