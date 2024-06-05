Подразделениям Владимирского лесхоза передадут 6 цистерн для тушения лесных пожаров Технику...

Подразделениям Владимирского лесхоза передадут 6 цистерн для тушения лесных пожаровТехнику подгонят на территорию Министерства лесного хозяйства, ключи передадут директорам лесничеств.Большую автоцистерну, емкостью 6 тысяч литров, и еще пять машин поменьше приобрели по государственному контракту в рамках нацпроекта "Экология".Техника имеет повышенную проходимость, то есть - машины могут использоваться для патрулирования отдаленных участков лесного фонда. С их помощью к очагам пожара будут доставлять воду, боевые расчеты, пожарное оборудование. Всего в этом году за счет федерального и областного бюджетов планируется приобрести 26 единиц лесопожарной техники и патрульных машин.