Сельские войны. Жители села под Суздалем утверждают, что местная староста забирает их земельные участки. Но не всё так просто. Речь идет про населенный пункт Новоселка Нерльская в

Сельские войны. Жители села под Суздалем утверждают, что местная староста забирает их земельные участки. Но не всё так просто. Речь идет про населенный пункт Новоселка Нерльская в Суздальском районе. В 2021 году сельчане избрали там старосту. С тех пор в селе и начались скандалы. Первым делом некоторые местные жители стали сомневаться в законности неких сборов