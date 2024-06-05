Смотрите Вести в 14:30: Василиса Маркина готовится открыть первую Симфоническую экспедицию...
Смотрите "Вести" в 14:30: Василиса Маркина готовится открыть первую "Симфоническую экспедицию" памяти Артёма Маркина
Хлеб-соль
- В селе Суходол Суздальского района продукты теперь - роскошь. Последний магазин закрылся, а ближайший - в трех километрах.
Лучшее-детям
- В детском оздоровительном лагере Икар - обновленное меню...В каких условиях будут отдыхать дети в этом году?
Дочь маэстро
- Василиса Маркина готовится открыть первую "Симфоническую экспедицию" памяти Артёма Маркина.