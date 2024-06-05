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<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2024-stan-studentom-professionaliteta-ranshe-vsex.html" target="_blank">Стань студентом «Профессионалитета» раньше всех!</a> - С 17 июня стартует приёмная кампания в энергомеханическом колледже – на три дня раньше, чем в других учебных заведениях!