С 17 июня стартует приёмная кампания в энергомеханическом колледже – на три дня раньше, чем в других учебных заведениях!
С 17 июня стартует приёмная кампания в энергомеханическом колледже – на три дня раньше, чем в других учебных заведениях!
В новом учебном году обучение нашим специальностям будет проходить по программе «Профессионалитет» - практическую часть вы освоите в восьми новых лабораториях с современным оборудованием, таким же, как на промышленных предприятиях города. А значит, вместе с дипломом вы получите навыки и умения полностью подготовленного специалиста.
Если ты уже выбрал направление, в котором хочешь профессионально развиваться – добро пожаловать. Если нет – тоже приходи: в приёмной комиссии колледжа тебе помогут определиться и расскажут, что собой представляет каждая специальность. У нас их шесть:
- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
- Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям).
- Специальные машины и устройства.
- Технология машиностроения.
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Для зачисления в энергомеханический колледж необходимо подать:
- Оригинал аттестата.
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Адрес энергомеханического колледжа: г. Ковров, ул. Шмидта, д. 48, учебно-лабораторный корпус КГТА (9-этажное здание), 2 этаж.
Телефоны, по которым можно уточнить всю нужную информацию: 8 (49232) 6-96-00 добавочный 28, 26.
Электронная почта: [email protected]
Время работы приёмной комиссии: понедельник-пятница, с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Последний день приёма документов – 19 августа. Но лучше не тянуть!
Все подробности – по ссылке.
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