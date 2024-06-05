Владимирские студенты придумали лазерную технологию, которая позволяет в два раза увеличить твердость металла. Новый метод уже опробовали в Росатоме, сообщили в пресс-службе ВлГУ. Из

Владимирские студенты придумали лазерную технологию, которая позволяет в два раза увеличить твердость металла. Новый метод уже опробовали в Росатоме, сообщили в пресс-службе ВлГУ. Из пресс-релиза ВлГУ Машиностроители Росатома впервые в атомной отрасли применили новую технологию лазерного упрочнения сталей при изготовлении сложного оборудования АЭС. В Центральном конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ, входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»)