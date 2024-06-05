Сё Минор: Во Владимире состоялся вечер памяти профессора института искусств ВлГУ Ларисы...

"Сё Минор": Во Владимире состоялся вечер памяти профессора института искусств ВлГУ Ларисы СёминойВо Владимире состоялся вечер памяти профессора института искусств ВлГУ, заслуженного работника культуры России и преподавателя вокала Ларисы Сёминой.На концерте ученики Ларисы Рудольфовны исполнили свои авторские композиции и те, которые они когда-то учили вместе с Мастером. Каждую они посвятили своему учителю, который когда-то открыл им музыкальный мир.- А ты знаешь, хочется, быть с тобой рядом хочется..Тебя сильно любить. Сквозь связь времен...О, боже, сделай любящими нас...Лариса Рудольфовна осталась в памяти ее воспитанников не только как любимый вокальный тренер, её знали и в столице, - она была в сотне экспертов вокального шоу "Ну-ка, все вместе" телеканала "Россия".Профессора не стало в апреле 2020 года. Ларисе Сёминой было 58 лет. И с тех пор ее преданные ученики (как они сами называют себя - дети Сёминой) ежегодно проводят памятный фестиваль-концерт. Уже третий раз звучит традиционная композиция "Сансара" - о круговороте жизни. О том, как наследие родителей, учителей - продолжает жить в учениках и детях.Дария Курпаяниди (Сёмина) - дочь Ларисы Сёминой, певица, преподаватель по вокалу:- В фестивале приняли участие Алексей Молдалиев, Сергей Данилов, Сергей Артемьев, Вероника Мухина. И наш гость из Москвы - Алексей Бойко, певица Лайона. Это память о маме. Это важно для меня, это важно для всех нас, учеников Сёминой.